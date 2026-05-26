Племзавод «Ульянино» арендовал 24 га земли в Подмосковье

Аукцион на право аренды более 24 гектаров сельхозземли прошел в деревне Юсупово Раменского округа. Победителем торгов стало АО «Племзавод «Ульянино», предложившее 1,3 млн рублей при стартовой цене 5,7 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Земельный участок относится к категории сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельского хозяйства. В аукционе приняли участие 17 компаний, что свидетельствует о высоком интересе к земельным ресурсам региона. По итогам торгов стоимость аренды выросла с 5,7 тыс. до 1,3 млн рублей.

Племзавод «Ульянино» специализируется на производстве сырого молока и разведении высокопродуктивных пород крупного рогатого скота, включая голштинскую и джерсийскую. В хозяйстве содержится более 880 коров, средний надой на одну корову составляет 20,9 килограмма молока в сутки. В обработке предприятия находится около 1,5 тыс. гектаров земли.

Предприятие работает более 50 лет. Помимо производства молока и племенного молодняка, хозяйство выращивает грубые и сочные корма для собственной кормовой базы. Племзавод участвует в государственных программах поддержки сельского хозяйства и сотрудничает с министерством сельского хозяйства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.