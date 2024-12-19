Планы развития нескольких территорий утвердили в Москве

Согласован проект планировки территории в московском районе Царицыно. Там, где находятся складские помещения промышленной зоны «Котляково», построят жилой квартал в рамках программы реновации. Также появятся школа, рассчитанная на 1 тыс. человек, детсад для 250 мест и спортивный комплекс, на территории которого будет бассейн.

Утверждено решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово. Рядом с московским городским вокзалом Кутузовская и пересечением Кутузовского проспекта с ТТК построят здания, в которых будут вести общественную и деловую деятельность. Благодаря этому в столице появятся 1,9 тыс. рабочих мест.

Кроме того, утвержден план возведения спортивного комплекса в районе Хорошево-Мневники. Объект будет многофункциональным. Его построят благодаря вложениям частного инвестора в рамках программы стимулирования создания рабочих мест.