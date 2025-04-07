Пять школ Серпухова полностью обновят ко Дню знаний

Ход капитального ремонта по президентской программе школ № 1, 2, 6, 9, 17 проверил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Важно, чтобы темпы ремонта оставались высокими. Продолжим контролировать строительную готовность, чтобы День знаний стал двойным праздником для педагогов и учеников», — отметил врип главы округа Серпухов Алексей Шимко.

В образовательных учреждениях продолжаются общестроительные работы: штукатурка стен, устройство кровли, монтаж окон, слаботочных систем и инженерных сетей, возведение перегородок, бетонирование входных групп и другое. Во всех школах подрядчик выполняет реконструкцию в графике, учитывая особенности планировки каждой из них.

«Сейчас идут активные работы: трудятся сантехники, электрики, каменщики и штукатуры. Это самый важный этап строительства. Мы должны в кратчайшие сроки завершить все работы по возведению конструкций зданий, чтобы затем приступить к чистовой отделке», — поделился руководитель проекта по капитальному ремонту школы № 9 Николай Адушев.

Руководитель проекта по капитальному ремонту школы № 17 Евгений Мищенко отметил, что уже сейчас начинается заключительный этап отделочных работ — шпаклевка и покраска.

«Сейчас мы согласовываем со школой окончательный выбор напольных покрытий, плиток и линолеума. После утверждения материалов мы можем приступить к их заказу, доставке и укладке», — уточнил Мищенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.