Пять коммерческих помещений в Некрасовке выставили на торги

На открытые аукционы выставлено 5 нежилых объектов для предпринимателей в районе Некрасовка. Все помещения имеют свободное назначение и расположены неподалеку от метро. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, на городских торгах можно найти коммерческую недвижимость в самых разных районах столицы, и нередко удается приобрести несколько объектов рядом друг с другом.

«Такой вариант может быть привлекателен для инвесторов, поскольку позволяет реализовать комплексные проекты, используя разные помещения под смежные виды деятельности с единой концепцией и управлением. Например, сейчас предпринимателям доступно пять объектов площадью от 73,8 до 171,7 кв. м на улице Недорубова в районе Некрасовка — недалеко от одноименной станции метро. Они находятся на первых этажах, имеют отдельные входы и свободное назначение, что открывает простор для воплощения широкого спектра бизнес-идей», — отметил Кирилл Пуртов.

Объекты находятся по адресам: улица Недорубова, дома № 21, 24–27. Заявки на участие принимаются до 19 и 29 октября. Сами аукционы состоятся 28 октября и 10 ноября на электронной платформе «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает Департамент городского имущества Москвы.

Столица регулярно выставляет на торги разные объекты: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и многое другое. Ознакомиться с полным списком актуальных лотов можно на сайте torgi.mos.ru и на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги Москвы». Пользователям доступна вся нужная информация — фотографии, документы, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

Дополнительные сведения об экономике столицы публикуются в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.