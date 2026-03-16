Писатель Глуховский* продал 2 квартиры в центре Москвы со скидкой в 90 млн руб

Писатель Дмитрий Глуховский* в спешке продал две квартиры в центре Москвы. В прошлом имущество было переписано на мать, сообщает SHOT .

Чтобы поскорее продать квартиры, Глуховскому* пришлось пойти на уступки по цене. Он сделал скидку покупателю в размере 90 млн рублей.

Писатель продал две квартиры в доме на улице Петровке. Там мужчина владел жильем площадью 144,6 и 105,6 «квадрата». Квартиры были куплены осенью 2020 года.

Жилье продали осенью 2025-го. Изначально писатель хотел избавиться от квартир за 210 млн, но торопился. Чтобы поскорее выйти на сделку, ему пришлось уступить и продать имущество за 120 млн.

В прошлом Глуховского* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Затем он переписал жилье на мать Ларису. Писатель по-прежнему владеет имуществом в ЖК White Khamovniki. Квартира также записана на мать.

*Дмитрий Глуховский признан в России иностранным агентом.

