Петербуржцам назвали худшие районы города для покупки жилья

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Самые дешевые новостройки в Петербурге наблюдаются в Невском округе

Жители Санкт-Петербурга составили список районов, где не стоит покупать жилье. В него вошли Выборгский, Невский, Московский, Центральный и Красногвардейский районы, сообщает «ФедералПресс» .

Выборгский страдает от плохой экологии из-за близости промышленных зон и мусорного полигона. Невский район перегружен населением, что создает дополнительные проблемы для жителей. Московский район также не вызывает симпатий из-за заброшенных объектов и ветхих зданий.

Центральный район, несмотря на достопримечательности, имеет высокую аварийность и постоянные пробки. Красногвардейский район считается самым криминогенным, что отталкивает потенциальных жильцов.

Новые районы Петербурга сталкиваются с нехваткой социальной инфраструктуры и транспортных связей, что также вызывает недовольство. Урбанисты предлагают решения для улучшения ситуации, включая развитие рельсового транспорта.

Что касается рынка новостроек, Невский округ оказался самым доступным по цене, а квартиры рядом с метро стоят в среднем 249,7 тыс. рублей за квадратный метр, с наибольшими ценами в центре города.