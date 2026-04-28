Петербургский врач продала 4 квартиры по «схеме Долиной»

Врач продала 4 квартиры и судится с покупателями по «схеме Долиной» в Петербурге

Доктор из Санкт-Петербурга Дросида М. продала четыре квартиры на сумму 31 млн рублей по «схеме Долиной». Женщину убедили в том, что она переводит деньги террористам, а потом заставили продать имущество, сообщает корреспондент РЕН ТВ .

Покупательница Татьяна пожаловалась, что после приобретения выяснила — жилье арестовано на фоне уголовного дела. Виновницей посчитали ее.

Дросида М., хоть и пожилая женщина, работает врачом-терапевтом. Также она является завотделением местной больницы.

Женщина за короткое время продала три квартиры на Васильевском острове и одну в Петергофе за 31 млн рублей. Помощники мошенников, которые забирали средства, находятся в заключении. Однако миллионы рублей так и не нашли.

Дросида М., предположительно, сохранила свои средства. Но не хочет возвращать их приобретателям и предлагает обращаться к тем, кто обманул ее.

Право собственности на квартиру в Петергофе суд вернул Дросиде М. Вердикт по поводу иной недвижимости могут вынести летом.

