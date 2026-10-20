Петербург выставит на торги дачу Каннегисера в Комарово

Дача Каннегисера в поселке Комарово вошла в программу льготной аренды «Рубль за метр». Прием заявок на торги начнется 21 октября, сообщает rosbalt.ru .

Победитель торгов должен за свой счет подготовить проект и провести ремонтно-реставрационные работы. На это ему отводится максимум семь лет. До завершения работ он будет платить полную коммерческую арендную плату, уточнили в пресс-службе администрации Петербурга.

Льготный тариф начнет действовать после восстановления первоначальной внутренней планировки и исторического облика фасадов. После официальной приемки работ годовая плата составит один рубль за квадратный метр — менее 400 рублей за все здание.

Дача Каннегисера — образец северного модерна и объект культурного наследия регионального значения. Деревянные загородные дома Курортного района связаны с зарождением российской дачной культуры. Их архитектура отражает творческие поиски мастеров Серебряного века.

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