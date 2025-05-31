«Петербург для души: ваш второй дом в сердце культурной столицы»

«Когда устаешь от ритма Москвы, Петербург становится глотком свежего воздуха — в прямом и переносном смысле», — замечает Анна, которая присматривает квартиру в «Доме на Курской» .

«Представьте: утро начинается не с пробок, а с аромата свежей выпечки. После работы — не давка в метро, а прогулка вдоль набережной. Вечером — не торговый центр, а балет или ужин с видом на Неву. Это ваша реальность с квартирой в Петербурге».

Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС» Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС»

Петербург vs Москва: 1:0

«В Москве за эти деньги нам предложили только вариант за МКАДом», — говорят Андрей и Марина. Семейная пара долго искала, куда вложить деньги, чтобы недвижимость не просто лежала мертвым грузом, а работала.

«Здесь же — не просто бетон. Тут настоящий дом: с душой, с видом, с продуманной инфраструктурой и архитектурным вкусом. Это и вложение, и наслаждение. Мы влюбились».

Три сценария, одна точка притяжения

«Дом на Курской» — проект бизнес-класса в историческом сердце Петербурга, с локацией, которая работает на вас. Это не просто покупка квадратных метров — это стратегический выбор, который раскрывается по-разному:

1. Инвестиция, которая работает

Рынок аренды в Петербурге стабилен и растёт, особенно в центральных локациях.

Квартира в «Доме на Курской» — это ликвидный актив. Проект расположен в 10 минутах пешком от метро «Обводный канал», в одном квартале от Лиговского проспекта — ключевой арт-магистрали c кофейнями и культурными институциями.

В этой части центра туристов заметно меньше, чем у Невского, зато доход от аренды — на уровне.

Почему это удобно:

· Уникальные планировочные решения — квартиры с террасами, с эркерами, с мастер-спальнями и даже со вторым светом;

· Умный дом, видеонаблюдение, лобби с камином — все это повышает привлекательность.

· Управляющая компания «КВС-Сервис» берет на себя обслуживание, а приложение позволяет контролировать дом удаленно.

В «Доме на Курской» вы можете начать сдавать квартиру в аренду сразу после покупки — ГК «КВС» предлагает два варианта дизайнерской отделки бизнес-класса: светлый «Мрамор» и темный «Камень». А если есть время на воплощение собственных идей — все квартиры сдаются в формате white box — белоснежный холст для реализации собственных дизайн-проектов.

Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС» Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС» Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС»

2. Квартира выходного дня

Устав от плотности московских будней, все больше семей, фрилансеров, владельцев бизнеса выбирают Петербург как город для перезагрузки.

Квартира в «Доме на Курской» — ваш личный штаб в Северной столице:

· Приехать на выходные с детьми.

· Сходить в БДТ или Мариинку.

· Посетить авторские гастрономические пространства.

· Устроить вечер на террасе с закатами, за которые Петербург и любят.

Это формат, который объединяет городскую жизнь и личный ритм. Вы можете приезжать в любое время — квартира ждет. И всегда остаётся частью вашей эстетики.

3. Город для себя и семьи

Здесь есть все, чтобы жить спокойно и уверенно:

· Престижные школы и медцентры поблизости.

· Культурные и гастрономические локации — в радиусе 10–20 минут.

· Закрытый двор без машин, детская площадка из натуральных материалов.

· Зоны отдыха, спортивные тренажеры, Wi-Fi и розетки даже на улице.

Это выбор для тех, кто ценит баланс. Здесь не нужно жертвовать приватностью ради центра и не нужно выезжать за КАД ради природы.

Локация с характером

Улица Курская — тихая улочка во Фрунзенском районе. До метро — 10 минут пешком, до Невского проспекта — 10 минут на автомобиле, до Эрмитажа — 20. Но главное — это особая атмосфера.

Здесь не встретишь толп туристов, катеров или громких экскурсоводов под окнами. Только тишина, архитектура и свет фонарей.

Бонусы:

· Музей-квартира Достоевского — 30 минут пешком.

· Лиговский проспект — 7 минут. Стрит-арт, театры, культура.

В шаговой доступности — бутики премиальных брендов.

Архитектура, которая говорит на вашем языке

Проект «Дом на Курской» — не просто о дизайне. Это синтез классической петербургской архитектуры и новых технологий:

· Эркеры расширяют пространство и добавляют света.

· Французские балконы — для проветривания и уюта.

· Видовые террасы — чтобы город был всегда рядом, но не внутри.

· Квартира со вторым светом

Фасад гармонично вписан в облик улицы, а двор — это остров безопасности и покоя: взрослые ели, клены, дизайнерская уличная мебель и многоуровневое освещение. Даже детская площадка — это не «горка и качели», а архитектурный объект.

Внутри — технологии комфорта

Все квартиры оснащены системой «умный дом».

Это значит:

· Вы управляете освещением, доступом и безопасностью со смартфона.

· Датчики воды, видеонаблюдение, счётчики — автоматизированы.

· Приложение позволяет контролировать дом на расстоянии.

Лифты работают бесшумно, ведут прямо в тёплый подземный паркинг.

В каждой секции — дизайнерское лобби с камином и мягкой зоной ожидания.

И все это — часть вашего сценария.

Не просто квартира. Пространство для жизни

В «Доме на Курской» каждая деталь работает на главный замысел — жить красиво, не теряя контакта с городом.

· Отсюда всего 20 минут до Исаакиевского собора;

· 10 минут до метро «Обводный канал»;

· 7 минут до Лиговского проспекта — культурной артерии с галереями, кофейнями и театрами

· БДТ и музей-квартира Достоевского всего в 30-ти минутах ходьбы от вашего дома

Вы находитесь в самом сердце Петербурга, но не в его туристической открытке — а в его живом, настоящем ритме.

Это не формат «один план на всех». Здесь десятки планировок — от студий до уникальных квартир с террасами. Выбирайте то, что вам ближе — для жизни, для отдыха или для дохода.

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