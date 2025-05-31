«Петербург для души: ваш второй дом в сердце культурной столицы»
«Представьте: утро начинается не с пробок, а с аромата свежей выпечки. После работы — не давка в метро, а прогулка вдоль набережной. Вечером — не торговый центр, а балет или ужин с видом на Неву. Это ваша реальность с квартирой в Петербурге».
Где встретить комфорт с петербургским шармом
«Когда устаешь от ритма Москвы, Петербург становится глотком свежего воздуха — в прямом и переносном смысле», — замечает Анна, которая присматривает квартиру в «Доме на Курской».
Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС»
Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС»
Петербург vs Москва: 1:0
«В Москве за эти деньги нам предложили только вариант за МКАДом», — говорят Андрей и Марина. Семейная пара долго искала, куда вложить деньги, чтобы недвижимость не просто лежала мертвым грузом, а работала.
«Здесь же — не просто бетон. Тут настоящий дом: с душой, с видом, с продуманной инфраструктурой и архитектурным вкусом. Это и вложение, и наслаждение. Мы влюбились».
Три сценария, одна точка притяжения
«Дом на Курской» — проект бизнес-класса в историческом сердце Петербурга, с локацией, которая работает на вас. Это не просто покупка квадратных метров — это стратегический выбор, который раскрывается по-разному:
1. Инвестиция, которая работает
Рынок аренды в Петербурге стабилен и растёт, особенно в центральных локациях.
Квартира в «Доме на Курской» — это ликвидный актив. Проект расположен в 10 минутах пешком от метро «Обводный канал», в одном квартале от Лиговского проспекта — ключевой арт-магистрали c кофейнями и культурными институциями.
В этой части центра туристов заметно меньше, чем у Невского, зато доход от аренды — на уровне.
Почему это удобно:
· Уникальные планировочные решения — квартиры с террасами, с эркерами, с мастер-спальнями и даже со вторым светом;
· Умный дом, видеонаблюдение, лобби с камином — все это повышает привлекательность.
· Управляющая компания «КВС-Сервис» берет на себя обслуживание, а приложение позволяет контролировать дом удаленно.
В «Доме на Курской» вы можете начать сдавать квартиру в аренду сразу после покупки — ГК «КВС» предлагает два варианта дизайнерской отделки бизнес-класса: светлый «Мрамор» и темный «Камень». А если есть время на воплощение собственных идей — все квартиры сдаются в формате white box — белоснежный холст для реализации собственных дизайн-проектов.
Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС»
Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС»
Фото - © «Дом на Курской. ГК КВС»
2. Квартира выходного дня
Устав от плотности московских будней, все больше семей, фрилансеров, владельцев бизнеса выбирают Петербург как город для перезагрузки.
Квартира в «Доме на Курской» — ваш личный штаб в Северной столице:
· Приехать на выходные с детьми.
· Сходить в БДТ или Мариинку.
· Посетить авторские гастрономические пространства.
· Устроить вечер на террасе с закатами, за которые Петербург и любят.
Это формат, который объединяет городскую жизнь и личный ритм. Вы можете приезжать в любое время — квартира ждет. И всегда остаётся частью вашей эстетики.
3. Город для себя и семьи
Здесь есть все, чтобы жить спокойно и уверенно:
· Престижные школы и медцентры поблизости.
· Культурные и гастрономические локации — в радиусе 10–20 минут.
· Закрытый двор без машин, детская площадка из натуральных материалов.
· Зоны отдыха, спортивные тренажеры, Wi-Fi и розетки даже на улице.
Это выбор для тех, кто ценит баланс. Здесь не нужно жертвовать приватностью ради центра и не нужно выезжать за КАД ради природы.
Локация с характером
Улица Курская — тихая улочка во Фрунзенском районе. До метро — 10 минут пешком, до Невского проспекта — 10 минут на автомобиле, до Эрмитажа — 20. Но главное — это особая атмосфера.
Здесь не встретишь толп туристов, катеров или громких экскурсоводов под окнами. Только тишина, архитектура и свет фонарей.
Бонусы:
· Музей-квартира Достоевского — 30 минут пешком.
· Лиговский проспект — 7 минут. Стрит-арт, театры, культура.
В шаговой доступности — бутики премиальных брендов.
Архитектура, которая говорит на вашем языке
Проект «Дом на Курской» — не просто о дизайне. Это синтез классической петербургской архитектуры и новых технологий:
· Эркеры расширяют пространство и добавляют света.
· Французские балконы — для проветривания и уюта.
· Видовые террасы — чтобы город был всегда рядом, но не внутри.
· Квартира со вторым светом
Фасад гармонично вписан в облик улицы, а двор — это остров безопасности и покоя: взрослые ели, клены, дизайнерская уличная мебель и многоуровневое освещение. Даже детская площадка — это не «горка и качели», а архитектурный объект.
Внутри — технологии комфорта
Все квартиры оснащены системой «умный дом».
Это значит:
· Вы управляете освещением, доступом и безопасностью со смартфона.
· Датчики воды, видеонаблюдение, счётчики — автоматизированы.
· Приложение позволяет контролировать дом на расстоянии.
Лифты работают бесшумно, ведут прямо в тёплый подземный паркинг.
В каждой секции — дизайнерское лобби с камином и мягкой зоной ожидания.
И все это — часть вашего сценария.
Не просто квартира. Пространство для жизни
В «Доме на Курской» каждая деталь работает на главный замысел — жить красиво, не теряя контакта с городом.
· Отсюда всего 20 минут до Исаакиевского собора;
· 10 минут до метро «Обводный канал»;
· 7 минут до Лиговского проспекта — культурной артерии с галереями, кофейнями и театрами
· БДТ и музей-квартира Достоевского всего в 30-ти минутах ходьбы от вашего дома
Вы находитесь в самом сердце Петербурга, но не в его туристической открытке — а в его живом, настоящем ритме.
Это не формат «один план на всех». Здесь десятки планировок — от студий до уникальных квартир с террасами. Выбирайте то, что вам ближе — для жизни, для отдыха или для дохода.
Как переехать с максимальным комфортом?
Один из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга и Ленинградской области ГК «КВС» предлагает программу «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» для покупателей из Московского региона: