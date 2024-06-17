Первый камень в фундамент нового храма заложили в Балашихе

Храм Игоревской иконы Божией матери построят в Балашихе. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в закладке первого камня в его фундамент. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Приятно видеть, как преобразилось это место — прихожане регулярно приходят на богослужения сюда. Теперь же рядом с ним мы заложили камень в основание нового храма. Он будет служить нашей православной вере. Общими усилиями будем воплощать проект в жизнь и, надеюсь, в скором времени проведём чин освящения нового храма», — сказал Брынцалов.

Архитектор проекта Дмитрий Пшеничников рассказал, что здание будет двухуровневым, на первом этаже разместятся дом причта, а также трапезная, воскресная школа и помещения для священнослужителей. Сами службы будут проходить на втором этаже.

«Храм будет в псевдорусском стиле с чертами русского модерна начала XX-го века. Само здание будет белоснежным, с золотыми куполами и шатром из меди, чтобы кровля была более долговечной и надежной. Одна из особенностей храма — каждый его фасад будет отличаться друг от друга. Так, основной вход будет с северной стороны для удобства жителей этого микрорайона, с запада расположится вход в дом причта, а с южной стороны храма будет красивая лестница, по которой можно будет также попасть в храм в теплое время года. Кроме того, для маломобильных прихожан в храме будет лифт. За счет планировки посещать храм смогут около 400 человек», — подчеркнул он.

Священное место, как заметил Брынцалов, располагается рядом с Московской кольцевой автодорогой, с другой стороны — столичный район Восточное Измайлово: «Поэтому сюда приходят не только жители Балашихи, но и Москвы. Так, у них есть возможность недалеко от дома прийти в храм и помолиться».

Игоревская икона Божией матери названа в честь великого князя Киевского Игоря Ольговича, который молился перед ней в последние минуты жизни. Впоследствии он был канонизирован русской православной церковью. Игоревской иконе Богородицы молятся об исцелении от болезней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.