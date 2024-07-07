Первый этап капремонта второго корпуса мытищинской школы № 24 завершат к сентябрю

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник, проинспектировав ход капремонта, отметил, что здесь уже полностью заменили отопление, на 90% обновлены системы горячего и холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С задачей по обновлению всей инженерной системы для подготовки к осенне-зимнему периоду подрядчик справляется хорошо. Рабочие начали прокладку трубопровода и установку радиаторов, подготовили основание под заливку кровли.

Санузлы к новому учебному году тоже полностью обновят, в них уже проводят отделочные работы. В ближайшее время приступят к установке новых оконных блоков.

В рамках капитального ремонта в школе планируются масштабные работы, поэтому они будут проведены в два этапа и закончатся в 2025 году. Но уже в этом году активно идет отделка кабинета физики и лаборантской. Ход капремонта — на контроле администрации, но уже сейчас ясно, что график работ выдерживается, и 1 сентября учащиеся школы придут уже в частично обновленное здание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.