Первый дом в ЖК «G3 Театральный» Раменского округа поставили на кадастровый учет

В Раменском городском округе на кадастр поставлен первый дом ЖК «G3 Театральный». Новоселье здесь отметят 224 семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия.

Поставить объект на кадастр стало возможным благодаря совместной работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, г. о. Раменский, р. п. Ильинский, ул. Театральная, д. 6В.

Кадастровый номер — 50:23:0090245:380.

В составе малоэтажного жилого комплекса предусмотрен двор без машин, территория будет закрытой. Для жителей есть пространства для отдыха, игр и спорта, лесная гостиная — благоустроенная зона с сохраненными вековыми соснами. В проекте: безбарьерная среда и просторные дизайнерские лобби с гостевыми санузлами, лапомойки, колясочные, келлеры для хранения вещей, гостевой паркинг с зарядками для электромобилей.

ЖК «G3 Театральный» от G3 Group сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Здесь появятся детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.