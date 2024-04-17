Первый детский сад строят в ЖК «Пятницкие Луга» Химок

В ЖК «Пятницкие Луга» городского округа Химки возводят первый детский сад. Дошкольное учреждение для 350 воспитанников готово на 70%. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Девелопер строит объект в рамках комплексного развития территории. Реализация проекта запланирована на III квартал 2024 года.

На строительной площадке задействовано 34 человека и пять единиц техники. В настоящий момент завершаются работы по устройству фасада. Остекление выполнено, устройство кровли готово на 75%. Вместе с тем строители завершили черновую отделку и осуществляют финишную отделку. На 70% закончен монтаж внутренних инженерных систем. Строители приступают к устройству наружных инженерных сетей и благоустройству территории.

Площадь трехэтажного детского сада составит 4,4 тыс. кв. метров. Для каждой из 14 групп детей предусмотрен отдельный блок помещений с групповой, спальней, раздевальной, буфетной и туалетной комнатой. Здоровую еду для малышей будут готовить в собственном пищеблоке. Заниматься развивающими занятиями дети смогут в кружковой, а для уроков музыки и физкультуры предусмотрены просторные залы. Также в здании запроектированы кабинеты логопеда, психолога и медицинский кабинет с процедурной.

Территория возле детского сада будет полностью благоустроена. Больше половины свободной от застройки площади озеленят — высадят молодые деревья и кустарники. Рядом с детским садом разместятся две современные площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе и большая прогулочная зона с теневыми навесами для каждой группы.

Социальная инфраструктура комплекса развивается параллельно со строительством жилых домов. Всего в рамках ЖК «Пятницкие Луга» планируется возвести шесть образовательных объектов: четыре детских сада для 1 200 малышей и две школы на 1 100 и 1 350 мест. Открытие первого детского сада на 350 мест позволит обеспечить рабочими местами 84 человек.

Жилой комплекс «Пятницкие Луга» возводится в городском округе Химки Московской области. Путь до ближайшей станции метро «Пятницкое шоссе» на автомобиле займет 12 минут, а до МКАД — 15 минут. Проект находится по соседству с крупными природными объектами — Захарьевской поймой и Митинским лесопарком. Для детей всех возрастов на территории жилого комплекса построят два плейхаба, а общая площадь спортивных площадок в комплексе составит более 17 тысяч кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.