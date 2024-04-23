Первый детский сад построили в ЖК «Горки Парк» Ленинского округа

Первый детский сад в ЖК «Горки Парк» Ленинского округа введен в эксплуатацию. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 мест. Здание построено в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Трехэтажное здание детского сада площадью 4,7 тыс. кв. метров вмещает 15 групповых помещений со спальной, буфетной, раздевалкой, санузлами и игровой. Для занятий музыкой и физкультурой предусмотрены отдельные залы, а врачебную помощь окажут в медицинском кабинете с процедурной. Также в здании имеется собственный пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. В вестибюле первого этажа для комфорта родителей разместился зал ожидания, а для самых маленьких возле главного входа оборудовали колясочную.

На прилегающей территории проведено благоустройство и озеленение. В игровой зоне разместилось 15 индивидуальных площадок для прогулок детей с современным игровым оборудованием и теневыми навесами. В спортивной зоне имеются три площадки с безопасным резиновым покрытием.

ЖК «Горки Парк» строят в Ленинском округе рядом с поселком Коробово. На территории проекта возведут полноценную социальную инфраструктуру: три школы на 3 700 учеников, шесть детских садов для 1 800 малышей, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику.

По соседству с жилым комплексом располагается лесной массив, а в 5 мин ходьбы находятся Коробовские пруды с благоустроенными прогулочными аллеями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.