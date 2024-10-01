Первые новоселы получили ключи в третьем корпусе ЖК «Самоцветы мира» в Реутове

В Реутове торжественно открыли третий корпус «Циркон» в жилом комплексе «Самоцветы мира». Как отметил Генеральный директор АО «ВПК „НПО машиностроения“ Александр Леонов, комплекс сдан в срок, качество жилья — на высоте, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Когда-то на этом участке улицы Мира в Реутове была промзона, а теперь, благодаря поддержке губернатора Московской области и администрации муниципалитета, появился прекрасный современный ЖК», — сказал он.

ЖК «Самоцветы мира» построен по программе привлечения и закрепления на ключевых должностях работников АО «ВПК „НПО машиностроения“. Сотрудники предприятия приобретают здесь квартиры по льготным ценам.

Заместитель директора по строительству АО «СЗ „ПСК НПО Машиностроения“ Александр Остоич сообщил, что квартиры в „Самоцветах мира“ — комфорт-класса с энергоэффективностью класса „Д“ и качественной отделкой мест общего пользования.

К строительству и оформлению детского сада, расположенного на первом этаже комплекса, строители также подошли неформально. Он оформлен в космическом стиле и оборудован трансформирующейся мебелью.

«Детсад передан муниципалитету и предназначен не только для жителей ЖК, но и всего микрорайона. Сейчас рассматривается вопрос о благоустройстве территории проспекта Мира по маршруту движения наших сотрудников к проходной предприятия», — рассказал он.

Первым новоселам нового корпуса ЖК «Самоцветы Мира» торжественно вручили ключи от квартир. Среди них Алексей и Екатерина Немцовы с двухмесячной дочкой Ксенией. Алексей работает на «НПО „Машиностроения“ слесарем и давно мечтал о собственном жилье. От лица Алексея вопрос об обеспечении работников оборонного комплекса жильем его руководитель задал Владимиру Путину, находясь на промышленном форуме в Туле. Глава государства порекомендовал семье для начала обзавестись пополнением.

«Этот наказ мы выполнили!», — сказали молодые супруги, добавив, что очень довольны новой квартирой.

Как отметил первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин, благодаря программе привлечения и поддержки, Реутов становится центром притяжения для талантливых, образованных, перспективных людей, формирующих прогрессивное сообщество жителей муниципалитета.

«Мы в очередной раз мы убеждаемся в справедливости и жизнеспособности нашего девиза: „Город — предприятию, предприятие — городу“, — заключил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.