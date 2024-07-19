Первые два корпуса ЖК «Рублевский Квартал» в Одинцове ввели в эксплуатацию

В ЖК «Рублевский Квартал» городского округа Одинцово ввели в эксплуатацию первые два корпуса. Новоселье отпразднуют 896 семей. Вместе с жильем в рамках комплексного развития территорий будет построена вся необходимая инфраструктура: три школы и четыре детских сада. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Корпус № 61 — комфортной переменной этажности от восьми до девяти этажей, а в корпусе № 62 девять этажей. Среди имеющихся планировок — варианты от компактных студий до 4-комнатных квартир с большой кухней-гостиной, в некоторых предусмотрены гардеробные, гостевой санузел и постирочная. Согласно стандартам группы «Самолет», собственникам передадут квартиры с отделкой и установленной сантехникой в ванных комнатах и санузлах.

Интерьер мест общего пользования решен в контрастных цветах: белом, черном и коричневом. Сквозные входные группы с увеличенной высотой потолков и панорамным остеклением делают пространство уютным и безопасным. Для комфорта маломобильных жителей и молодых родителей входы в корпуса расположились на уровне земли. В каждой секции на первом этаже оборудовано помещение для хранения колясок и велосипедов.

В закрытых дворах «без машин» создали игровые площадки для детей разных возрастов, зону для занятий спортом с уличными тренажерами, столом для настольного тенниса, а также зоны для тихого отдыха со скамейками и навесами. Зонирование выполнено с помощью зеленых изгородей, крупномерных деревьев и кустарников. Жители смогут не только прогуливаться, но и кататься на самокате или велосипеде — на всей территории комплекса будут оборудованы велодорожки. Плоскостные стоянки для автомобилей находятся за пределами внутреннего двора, что обеспечивает безопасность и удобство для жителей.

ЖК «Рублевский Квартал» — это уютная среднеэтажная застройка с закрытыми зелеными дворами и собственной социальной инфраструктурой. Проект расположился в престижном западном направлении — в 2 км от Одинцово, возле Дубковского и Подушкинского лесов. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — за 15 минут на автомобиле можно добраться до МЦД «Одинцово» или МКАД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.