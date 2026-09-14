Перинатальный центр открылся в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском округе

Государственный перинатальный центр площадью 165 кв. м открылся в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа. В нем будущие матери смогут проходить обследования и наблюдаться до родов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Государственный перинатальный центр построили в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа. Помещение площадью 165 кв. м разместили на первом этаже одного из корпусов ЖК «У реки. Эко Видное 2.0».

Центр специализируется на сопровождении беременности: пациентки могут пройти обследования, получить консультации специалистов и наблюдаться до родов. В учреждении оборудовали кабинеты врачей и палату дневного стационара на три места.

Центр оснастили ультразвуковым аппаратом Mindray Resona 7s, фетальным монитором Bionet FC 1400 для кардиотокографических исследований и системой ePM для контроля физиологических показателей пациентов. Объект открыли в рамках соглашения между MR и администрацией Ленинского городского округа о реализации инвестиционного проекта. Также идет работа над помещением для врачей общей практики, которое планируют открыть в 2027 году.

В ЖК уже работают два детских сада, школа, магазины и кафе. В Подмосковье девелоперы строят социальную инфраструктуру вместе с жилыми домами в рамках комплексного развития территорий.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.