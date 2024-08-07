Перепланировка балкона в 2024 году: какие ремонтные работы разрешены законом

Законно на балконах можно поменять остекление и утеплить их, однако и при этих работах есть ограничения. Кроме того, например, в столице после согласования можно объединить балкон с комнатой, сообщила РИАМО эксперт по согласованию перепланировок, официальный партнер гильдии риелторов Москвы Анна Страгис.

«Важно помнить, что балкон — это выступ в фасаде здания, а лоджия — площадка, опирающаяся на несущие конструкции. Соответственно лоджия выдержит и фортепиано, балкон — нет», — говорит она.

Перепланировка и реконструкция балкона — серьезный процесс, и не все работы являются законными. Эксперт рассказала, какие работы разрешены законом:

1. Поменять остекление. Правда новые стеклопакеты не должны выходить за пределы границ балкона и менять внешний облик дома.

2. Утеплить. Можно использовать облегченный теплоизоляционный материал и электрический пол. Перенос радиаторов отопления и устройство полов с подогревом, подключаемых к системам горячего водоснабжения, запрещены.

3. Объединить с комнатой. Удаление подоконного блока и балконной двери в одних регионах считается перепланировкой и требует согласования именно в части проектной документации. Так, например, обстоят дела в Москве. А вот в Подмосковье и в некоторых других регионах страны для таких изменений потребуется собрание собственников многоквартирного дома, так как подоконный блок приравнивают к общедомовому имуществу, поясняет Страгис.

«В любом случае при реализации такого планировочного решения потребуется между лоджией и комнатой установить светопроницаемый контур, например, французское окно», — подчеркивает она.

4. Расширить площадь за счет наращения бетонной плиты. Такая реконструкция в ряде случаев нарушает строительные нормы и создает аварийную ситуацию, поэтому требует предварительного согласования не только с местной администрацией, но и всеми жильцами дома, говорит эксперт.

5. Построить балкон на первом этаже. Это можно согласовать в случае, если новый балкон не будет мешать общедомовым коммуникациям, тротуару и занимать часть участка, принадлежащего третьим лицам.

6. Установка «козырька» на верхнем этаже. Сделать «потолок» на балконе на верхнем этаже можно только с разрешения жильцов и администрации, отмечает Страгис.