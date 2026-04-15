Переезд без шока: адвокат рассказала, куда переселят при банкротстве

Даже при изъятии жилья должнику предоставят альтернативу в том же районе с учетом его жизненных обстоятельств, сообщила РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Московской Торгово-промышленной палаты Яна Ковалевская.

«Отдельный вопрос — может ли быть так, что у человека обычная однокомнатная квартира, но в центре, и его заставят переехать в более дешевое жилье. Здесь важно учитывать, что в законопроекте прямо указано: человек остается в том же районе, и замещающее жилье должно предоставляться там же», — сказал Ковалевская.

Она отметила, что многие боятся, что, если они живут, например, в Москве, их переселят в так называемую Новую Москву. Но нет, речь идет именно о сохранении района проживания.

«Суд будет учитывать жизненные обстоятельства: место работы, место учебы самого должника и его детей, прикрепленную поликлинику, состояние здоровья как самого должника, так и членов его семьи. Поэтому опасаться того, что человека могут выселить куда-то на крайний север, не стоит», — рассказала адвокат.

Правительство пересматривает порядок взыскания имущества у граждан-банкротов, в том числе единственного жилья. По словам экспертов, вопрос о продаже элитной недвижимости должников стоит давно.

