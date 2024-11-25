Педагог начальной школы приобрела квартиру в Одинцове по программе «Соципотека»

Александра Пахутова работает в МБОУ Одинцовская СОШ № 3. Ее стаж составляет 7 лет. Обладательница сертификата вспоминает историю из своей жизни, которая помогла ей определиться с профессией.

«Я увидела, как один мальчик забежал в магазин от хулиганов, а они остались ждать его у входа. Я подошла к нему, спросила в чем дело. Он не хотел говорить, боялся мести этих ребят, расплакался. Оказалось, что у него уже долго отнимали деньги и избивали. За руку я отвела его домой, поговорила с родителями. Примерно через месяц, этот мальчик позвонил мне, рассказал, что шайка отстала от него, у него появился друг, они вместе ездят на хоккей. Это меня очень вдохновило. Поняв, что можешь помочь хоть кому-то, ты уже не зря родился на свет. После этого я пошла в педагогический», — делится она.

Александра с супругом снимали квартиру. Узнав, как коллеги решили свои жилищные вопросы с помощью региональной меры поддержки, она решила последовать их примеру. Пахутовы выбрали «евродвушку» на вторичном рынке и уже отметили новоселье. По словам Александры, большим плюсом для нее является расположение дома — близко к школе.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В нынешнем году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.