Педагог купила квартиру в Коломне благодаря «Соципотеке»

Благодаря программе «Социальная ипотека» учительница русского языка и литературы из городского округа Коломна отметила новоселье в собственной «двушке», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Мария Филиппова из МБОУ СОШ № 12 показывает свой портрет, нарисованный учениками. В школе она работает около 5 лет. При этом отмечает, что стать учителем мечтала с детства.

«Преподавание — это, во-первых, взаимодействие с классами. Моя задача — суметь увлечь моим предметом. Радостно видеть, как загораются глаза учеников, получать от них интересные вопросы», — делится Филиппова.

Мария снимала квартиру. Узнав от руководства школы о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, она приняла участие в программе.

«Мне попался удачный вариант на вторичном рынке. Двухкомнатную квартиру продавали с хорошим ремонтом — ламинат на полу, новые обои, частично мебель. Заезжай и живи!» — говорит Филиппова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.