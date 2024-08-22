Педагог из Красногорска приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Учительница русского языка и литературы из городского округа Красногорск купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Переехать в собственную «двушку» она планирует в новом учебном году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Светлана Давыдова работает в МБОУ СОШ № 18. Ее стаж превышает 25 лет. Обладательница сертификата говорит, что у нее были очень хорошие учителя и она решила последовать их примеру.

«Русский язык, литература всегда были моими любимыми предметами. Сейчас я хочу передать эту увлеченность моим ученикам. С другой стороны, общение с детьми обогащает. Чувствуешь себя молодой, идешь в ногу с жизнью», — делится она.

У Давыдовых двое детей. Долгое время семья жила в съемной квартире. Узнав в администрации школы о региональной мере поддержки, Светлана решила подать документы.

«Мы выбрали «двушку» на вторичном рынке рядом с моей работой. Переезжать будем к сентябрю. В целом это очень хороший микрорайон — есть парки, пруды», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее Воробьев сообщал, что на территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тыс. новых квартир.

«580 домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», — сообщил Воробьев.