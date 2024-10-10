Педагог из Чехова приобрела квартиру по социальной ипотеке

«Вопрос об ипотеке стал для меня достаточно острым. Мне уже скоро 30 лет, и до этого я жила на съемном жилье. От директоров и коллег я узнала о возможности получить поддержку от государства», — поделилась Татьяна Кузнецова.

Несмотря на первоначальные сомнения и страх пройти отбор, молодая учительница решила попробовать свои силы в программе. «Действительно было очень тяжело, страшно, но я шаг за шагом продвигалась к получению сертификата. В июне нам вручили сертификат, который покрывает 50% от суммы ипотеки. Это позволило мне приобрести собственное жилье, что значительно улучшило мое самочувствие и обеспечило безопасность», — рассказала она.

Квартира, расположенная в центральной части города, была выбрана не случайно. Татьяна отметила хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру: «В этом районе есть все необходимое: магазины, аптеки, детские и спортивные площадки, автобусные остановки. До железнодорожного вокзала всего 15 минут». Также ей было важно, что родители живут неподалеку.

Сертификат, полученный по госпрограмме, позволил Татьяне оплатить 50% первоначального взноса по ипотеке и приобрести однокомнатную квартиру площадью 34 кв. м. Сейчас она готовится к ремонту нового жилья и планирует отметить новоселье в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе – удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована – каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев. 29.11.23