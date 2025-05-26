Педагог из Балашихи купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Виктория Баранова работает учителем начальных классов в МАОУ СОШ № 5. Ее педагогический стаж составляет 9 лет.

«В ближайшем от дома городе было всего два колледжа — медицинский и педагогический. Из них мне и пришлось сделать выбор. У нас в школе проходит много мероприятий и сложился хороший коллектив. Мне нравится, что, работая учителем ты занят только первую половину дня, а во вторую можно уделить время своей семье», — отметила участница программы.

О «Социальной ипотеке» Виктория знала давно, когда вышла из декрета, решила подать документы для участия. Ее семья снимала квартиру, а сейчас уже отметила новоселье в собственной «евротрешке».

«Мы купили квартиру на этапе стройки и в феврале уже получили ключи. Переехали в тот же район, где и снимали квартиру. Рядом сад и школа для детей, мне удобно ездить на работу. Сейчас тяжело самому приобрести жилье, поэтому эта программа стала огромной помощью для нашей семьи в улучшении жилищных условий», — рассказала Виктория.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.