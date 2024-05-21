Патологоанатом приобрела жилье в Подмосковье по соципотеке

Врач из городского округа Воскресенск приобрела собственную квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Надежда Антонова работает патологоанатомом в ГБУЗ МО «Воскресенская областная больница». Ее стаж превышает 10 лет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Обладательница сертификата отмечает, что ее профессия помогает врачам других специальностей.

«Прижизненное биопсийное исследование тканей позволяет выявить на ранних этапах заболевание, в том числе онкологию. Кроме того, при аутопсийном исследовании устанавливаются причины летального исхода от болезней, что способно помочь в лечении этих болезней в дальнейшем», — рассказала Антонова.

О региональной программе улучшения жилищных условий Надежда узнала от коллег. Вместе с дочкой они уже переехали в собственную «двушку».

«Квартиру мы взяли на вторичном рынке. Очень удобно, что сразу был сделан ремонт. Не пришлось дополнительно ждать. Нам все очень нравится. И дом, и хороший зеленый район», — сказала Надежда.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.