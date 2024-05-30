Парковку на 150 машино-мест обустроят у мечети в Звенигороде

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел территорию мечети в Звенигороде и провел встречу с председателем религиозной организации «Умма исламия» Айдаром Валиулиным. На встрече обсуждалось создание парковки для прихожан мечети. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Одинцовского округа.

Звенигородская мечеть была построена в 2003 году, сейчас она является важнейшим религиозным центром для мусульман Звенигорода и других населенных пунктов Одинцовского округа.

«Мусульманская община была зарегистрирована в городе еще в 1994 году, а через 10 лет в Звенигороде открылась мечеть. Сегодня пятничные молитвы здесь посещает в среднем от 300 до 600 человек, а праздничные — от 3 до 5 тыс. Сейчас верующие оставляют машины вдоль улиц Новая и Депутатская, это затрудняет проезд. Мы подобрали подходящий земельный участок рядом с мечетью, где можно организовать парковку на 150 мест. Это существенно улучшит дорожную ситуацию. Сейчас участок оформляют в аренду, после чего можно будет приступить к созданию парковочного пространства», — рассказал Андрей Иванов.

В мечети Звенигорода проводятся уроки об исламе, их посещают как дети, так и взрослые. Уроки проводят студенты и выпускники исламских вузов.

Также при мечети проводятся конференции на различные темы, в том числе посвященные адаптации мигрантов на территории РФ и борьбе с экстремизмом.

По своему архитектурному облику здание мечети соответствует мечетям Поволжья, оно может одновременно принимать 150-200 мусульман.

Также для молящихся на территории мечети предусмотрены тент и просторный ангар, оснащенные динамиками.

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