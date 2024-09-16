Паркинг на 717 машино-мест в ЖК «Заречье Парк» Одинцова готов на 50%

На территории ЖК «Заречье Парк» в Одинцовском округе строят многоуровневый наземный паркинг на 717 машино-мест. Строительная готовность объекта составляет 50%. Девелопер возводит автостоянку в рамках комплексного развития территорий в городском округе Одинцово, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На площадке объекта ежедневно задействовано около 40 человек и три единицы техники. Уже завершены монолитные работы, кровельные работы и каменная кладка. На данный момент ведутся работы по прокладке наружных сетей и фасада. Внутри идут отделочные работы, осуществляется прокладка систем водоснабжения и канализации, монтаж ливневой канализации, отопления и пожарного водопровода.

Общая площадь 9-этажной стоянки составляет более 21,1 тыс. кв. метров. Вместе с местами для парковки автомобилей в здании запроектировано 17 машино-мест для маломобильных групп населения и 8 мото-мест. Въезд и выезд из паркинга будет осуществлен через автоматический шлагбаум, а также с помощью магнитных карт или брелоков. Посетители смогут подняться на верхние этажи или спуститься вниз по лестницам или на лифтах.

Территорию вокруг автостоянки благоустроят: оборудуют тротуары и проезды, установят уличное освещение, высадят зеленый газон. Ведущие к автостоянке пешеходные пути получат не допускающую скольжения поверхность, а в местах примыкания тротуаров к проезжей части установят пониженные бордюры.

ЖК «Заречье Парк» находится в районе поселка Заречье Одинцовского городского округа. Всего в рамках проекта предусмотрено пять жилых корпусов комфортной этажности с благоустроенными дворами без машин. На территории комплекса уже открыта школа на 600 мест. В настоящий момент ведется строительство поликлиники на 300 посещений в смену. Также в будущем здесь построят детский сад для 210 воспитанников и еще один наземный паркинг на 498 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.