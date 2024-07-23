Паркинг на 351 машино-место построят в Ленинском округе

«Многоуровневый паркинг рассчитан на 351 машино-место. Помимо парковок на первом этаже здания разместятся коммерческие помещения, а также автомойка на 3 поста, что не только обеспечит жителей близлежащей жилой застройки парковочными местами, но и повысит комфорт территории и уровень сервиса», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Четырехэтажное здание паркинга представляет собой вытянутый объем прямоугольной формы в плане. Внутри предполагается хранение автомобилей манежного типа.

Для отделки наружных стен авторы проекта выбрали витражное остекление с облицовкой реечной фасадной системой, сочетающей в себе функциональность и эстетику. Ламели объединены в прямоугольные модули с различными углами поворота, за счет чего формируются эффектные графические композиции. Текстуру деревянных реек подчеркивает облицовочный полнотелый кирпич ручной формовки, которыми оформлены глухие поверхности. Уровень первого этажа исполнен с применением остекленных конструкций, что добавляет расположенным там общественным пространствам естественное освещение и придает зданию визуальную легкость. Выступающая поверхность П-образного портала с декоративной штукатуркой акцентирует зону въезда и выезда. Цветовые решения представлены сочетанием нескольких оттенков коричневого и серого цветов и выполнены в увязке с существующей жилой застройкой.

Входные группы выполнены в одном уровне с отметкой земли, с учетом создания «безбарьерной среды».

При въезде в паркинг, а также над входами в помещения общественного назначения предусмотрены места для установки информационных и навигационных конструкций.

По проекту запланировано комплексное благоустройство прилегающей территории с созданием съездов и выездов, озеленением и разбивкой газонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.