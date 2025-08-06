Парящие фасады украсят новый многоуровневый паркинг в Люберцах

Мособлархитектура одобрила архитектурный облик многоуровневого паркинга со встроенными помещениями торгового и общественного назначения, который планируется к строительству в городском округе Люберцы, в поселке Мирный, вблизи Рязанского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Новый многофункциональный паркинг площадью более 36 тыс. кв. м рассчитан на 1209 машино-мест. Помимо парковок на первом этаже разместятся станция технического обслуживания с автомойкой, магазин продовольственных товаров, ресторан, а также помещения коммерческого назначения», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

По информации застройщика, начало строительства запланировано на 2026 год.

Девятиэтажное здание представляет собой прямоугольную форму в плане. Основной объем выполнен из металлических панелей. Пространства лифтовых холлов и лестничных маршей закрыты глухими поверхностями из керамогранита. Коммерческие помещения в уровне первого этажа выполнены с применением витражного остекления.

«Ключевой архитектурной особенностью фасадного решения станет выразительная композиция из многогранников, выстроенных в шахматном порядке. Каждый элемент будто отталкивается от соседнего, создавая 3D-эффект. Строгие линии обретают динамику, глубина фасада меняется в движении, а рельеф оживает под лучами солнца. Сетчатая структура придает объему воздушность и легкость», — отметила Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

Колористическое решение представлено в сдержанной серой гамме и дополнено яркими акцентами. Так въезды и выезды автостоянки обозначены выступающими порталами с золотисто-желтой внутренней отделкой. Бортики козырьков и входные двери паркинга и СТО окрашены в ярко-оранжевый цвет и выполняют навигационную функцию, помогая водителям и пешеходам ориентироваться на территории.

Входные группы выполнены в одном уровне с отметкой земли, с учетом создания «безбарьерной среды. На фасадах предусмотрены места для размещения рекламно-информационных конструкций и домовых знаков. В темное время суток образ объекта подчеркнет архитектурно-художественная подсветка.

По проекту будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.