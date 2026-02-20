Падение уровня свободы: почему молодежь боится ипотеки

Финансист Селезнев: ипотека на 30 лет у молодежи сопоставима с рождением ребенка

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что российская молодежь воспринимает ипотеку как кабалу из-за длительных обязательств и недоступности первоначального взноса. По его словам, кредит на 25–30 лет психологически сопоставим с рождением ребенка, сообщает Газета.ru .

Молодым людям тяжело решиться на договор сроком до 30 лет, поскольку это означает выбор постоянного места жительства и привязку к работе в конкретной локации. Ипотека, по мнению эксперта, снижает уровень свободы и ограничивает возможности для переезда и путешествий.

«Это совершенно новый этап в жизни: выбор постоянного места, жесткая привязка к работе, отказ от путешествий и серьезное падение уровня свободы», — отметил Селезнев.

Второй фактор — финансовый. До 28 лет у большинства есть лишь несколько лет стажа и доход на среднем уровне по профессии. При этом отсутствуют накопления или имущество, которое можно продать для первоначального взноса в 1–2 млн рублей. Без этой суммы оформить ипотеку практически невозможно.

Селезнев добавил, что в Европе проблему частично решают субсидиями и госгарантиями по первому взносу. В России, особенно в крупных городах, альтернативой мог бы стать лизинг жилья с правом выкупа.

Эксперт также подчеркнул, что в новостройках преобладают квартиры для одиночек, а многокомнатное жилье остается маловостребованным и низколиквидным.

