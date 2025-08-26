Овчинский: жителей около 50 домов в ВАО переселили по реновации с начала года

С начала года в ВАО жителей почти 50 старых домов переселили в новые квартиры по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Всего в программу реновации в ВАО включено 1062 дома старого жилого фонда, в которых проживают более 209 тысяч жителей. С начала этого года расселили уже около 50 старых зданий. В частности, 13 домов расселили в районе Гольяново, восемь — в Перове. Еще семь домов расселили в районе Измайлово. Участники программы переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой. Переезд прошел по волновому принципу: жители домов следующей волны расселения получат квартиры в новостройках, возведенных на освободившихся площадках», — прокомментировал Владислав Овчинский.

