Овчинский: в Восточном районе Москвы переселили жителей 10 старых домов

На востоке столицы в Восточном районе окончилось переселение в новостройки по реновации жителей 10 старых домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский

Старые дома после расселения демонтируют и возводят на их месте новые со всей необходимой для целей программы реновации инфраструктурой.

«Переселение в районе Восточный началось в 2022 году, когда под заселение была передана первая новостройка по адресу: улица 9 Мая, д. 28, к. 1. К настоящему моменту для горожан подготовлены два жилых комплекса. Туда переехали более 400 семей из 10 старых домов», – рассказал Овчинский.

Он добавил, что в общей сложности в рамках программы реновации в Восточном районе запланировано расселить 14 зданий. Новые квартиры предоставят 1,4 тыс. москвичей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».