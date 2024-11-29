Овчинский: в Тверском районе построили общественно-деловой комплекс

В Тверском районе столицы инвестором достроен общественно-деловой комплекс «Тверская Застава». Объект располагается по адресу: улица Грузинский Вал, д. 4, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В комплексе объединены торговая, развлекательная и деловая функции. Самая высокая его точка составляет 37,5 м.

«Общая площадь здания около 22 тыс. кв. м, в нем 7 надземных этажей и 1 подземный. На нижних этажах во внутреннем пространстве с атриумом разместили магазины, фудхолл, турагентство. На верхних этажах предусмотрели помещения для ресторанов и кафе», — отметил Овчинский.

Он уточнил, что в подземной части здания обустроили автопарковку на 44 автомобиля, а сам комплекс оснастили современными эскалаторами и лифтами.

Здание имеет сложную конфигурацию и стилистически сочетается с уже имеющейся застройкой на площади Тверская Застава. Объект удобно расположен вблизи станции Кольцевой линии «Белорусская». Также была создана пешеходная зона и благоустроены тротуары для людей с инвалидностью и родителей с детьми вдоль площади Тверская Застава и улицы Грузинский Вал.