Овчинский: в Раменках начали строить деловой центр в форме паруса

В районе Раменки на улице Лобачевского стартовало возведение бизнес-центра площадью около 23 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство ведется по адресу: улица Лобачевского, уч. 114Б. Рядом расположены станции метро «Мичуринский проспект» Солнцевской и Большой кольцевой линий, а также «Аминьевская» БКЛ и Четвертого Московского центрального диаметра. Поблизости находятся выезды на Южную рокаду и Мичуринский проспект.

«Город уделяет повышенное внимание сбалансированной застройке: рядом с новым жильем появляются места приложения труда. Бизнес-центр площадью свыше 22,8 тысячи квадратных метров станет частью деловой инфраструктуры района Раменки. В нем будет около 11 тысяч квадратных метров офисов, они расположатся со второго по 10-й этажи здания. Первый этаж займут двусветные пространства лобби и кафе с отдельным входом с улицы, а также холл с семью лифтами. На 11-м этаже появятся технические помещения и терраса с местами для отдыха площадью около 470 квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на одиннадцатом этаже предусмотрены технические помещения и терраса для отдыха площадью примерно 470 кв. м.

Раменки — активно развивающийся район. Здесь уже полностью завершена реализаций действующей программы реновации. Всего в Западном административном округе в программу вошли 548 домов. Новые комфортные квартиры получат около 104 тыс. москвичей.

На четырех подземных уровнях обустроят парковку, заезд на которую будет осуществляться с первого этажа. Всего в здании запланировано 15 надземных и подземных этажей. Прилегающую территорию благоустроят, создадут зону отдыха. Возле главного входа организуют круговую площадку для высадки пассажиров.

С южной стороны комплекс будет примыкать к парку «Событие», созданному на берегу реки Очаковки. Вокруг бизнес-центра также появится роща, а вдоль фасада по улице Василия Ланового разобьют аллею-променад с озеленением: застройщик высадит деревья, кустарники различной высоты и установит кадки с многолетними растениями.

Треугольное здание делового центра со скругленными углами визуально будет напоминать парус. Его изящный облик подчеркнет декоративный «пояс» из алюминиевых кассет сложной изогнутой формы. Для отделки фасада планируется использовать крупноформатное структурное и гнутое (моллированное) остекление.

Девелопером проекта выступает компания ДОНСТРОЙ.