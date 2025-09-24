Овчинский: в районе Сокол по проекту КРТ построят современный жилой квартал
На севере столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) пройдет реорганизация двух участков, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Данный проект решения был опубликован на сайте правительства Москвы. Площадки находятся по адресу: Светлый проезд, владение 4, вблизи Ленинградского шоссе в районе с хорошо развитой инфраструктурой.
«В районе Сокол реорганизуют 2 участка площадью 5,64 га. На одном из них площадью 4,68 га сформируют новый жилой квартал. Территорию благоустроят и обеспечат удобными дорогами. Здесь же построят объекты общественно-делового назначения, где смогут разместиться магазины, отделения банков, фитнес-центры и офисы. Еще один участок площадью 0,96 га займет здание Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) „Жилищник района Сокол“. В результате реализации проекта будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки составят более 29 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 485,7 млн рублей. Реализовать проект планируют в течение 6 лет», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Около участков расположены школы, два колледжа, культурный центр, магазины, аптеки, кафе. В шаговой доступности находятся станция «Войковская» Замоскворецкой линии метро, станция «Стрешнево» МЦК и одноименный остановочный пункт МЦД-2.
В столице в рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках появляются привлекательные городские пространства. На текущий момент в городе на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.