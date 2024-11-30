Овчинский: в районе Ростокино достроили многофункциональный комплекс

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На северо-востоке Москвы рядом с городским вокзалом «Ботанический сад» закончилось возведение многофункционального комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящий в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Вблизи городского вокзала „Ботанический сад“ завершилось строительство торгово-офисного комплекса, состоящего из торговой галереи и бизнес-центра. Площадь объекта — около 90 тысяч квадратных метров. Торгово-развлекательный центр занял четыре этажа МФК „Ботаника“, где расположатся супермаркет, разнообразные магазины, детский центр, фитнес-клуб и фудхолл. Под торговым центром находится подземная парковка для посетителей на 249 мест. С 4-го по 18-й этаж разместятся офисы», — отметил Овчинский.

Он добавил, что под торговым центром располагается подземный паркинг на 249 автомобилей, а с 4 до 18 этажа будут находиться офисы.

Здание торгово-офисного центра построили по программе создания мест приложения труда. Объект принесет городу порядка 4,5 тыс. рабочих мест, из которых свыше 1 тыс. возникнут благодаря городской поддержке.

МФК «Ботаника» станет важной частью досуговой и коммерческой инфраструктуры района. Жители близлежащих кварталов благодаря ему смогут совершать покупки, посещать спортивные занятия и найти работу вблизи от дома.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про строительство в городе объектов административной, социальной и коммерческой инфраструктуры.