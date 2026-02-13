Овчинский: в районе Фили-Давыдково демонтировали около 25 домов

С момента старта программы реновации в районе Фили-Давыдково (ЗАО) город освободил и полностью разобрал почти 25 старых жилых строений. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Освобожденные здания демонтируются по технологии «умный снос»: строение аккуратно разбирают на части с соблюдением всех норм безопасности и экологии, образующиеся отходы сортируют и направляют на вторичную переработку.

«За все время реализации программы реновации в районе Фили-Давыдково полностью расселили 28 зданий старого жилого фонда, из них 24 объекта снесли. Около 1,9 тыс. семей уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на месте сноса уже возвели четыре новострой суммарной площадью свыше 49 тыс. кв. м. Стоят еще два многоквартирных дома.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в жилье по программе реновации переезжают или уже переехали 258 тыс. жителей Москвы.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».