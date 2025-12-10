Овчинский: в общественно-деловом комплексе на ул Лобачевского стартовали отделочные работы

Новое офисное пространство возводят в ЗАО в рамках строительства жилого комплекса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Здание строят по адресу: ул. Лобачевского, з/у 124/3А. Его площадь составит 6 тыс. кв. м. Недалеко расположены станции «Аминьевская» БКЛ и МЦД-4. Рядом находится съезд на Аминьевское шоссе и проспект Генерала Дорохова.

«В Раменках девелопер создает двухэтажное общественно-деловое пространство площадью 6 тыс. кв. м. Оно расположится в стилобате, объединяющем два жилых корпуса. На первом этаже будут ресепшен, коворкинг и 19 помещений под коммерческую инфраструктуру. Их займут кафе, рестораны, аптеки, отделения банков, супермаркет, а также детский клуб площадью более 260 кв. м. На втором этаже спроектировали 49 офисов площадью от 23 до 100 кв. м. В общей сложности здесь создадут 300 мест приложения труда. На текущий момент застройщик полностью закончил монолитные работы, завершает остекление, а также выполняет черновую отделку помещений», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Два офисных пространства будут располагать собственными террасами. В лестничном пролете между этажами создадут зимний сад.

У жилой и деловой части комплекса Stories на Мосфильмовской будут отдельные входные группы, а на подземном уровне разместится парковка на 110 автомобилей для жильцов и резидентов общественно-делового пространства. Во всех помещениях созданы условия для комфортного пребывания маломобильных граждан.

В оформлении интерьера применяются современные материалы природных оттенков, а также натуральные дерево и камень.