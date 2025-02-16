Овчинский: в Нагорном районе расселили 11 домов по реновации

В Нагорном районе ЮАО было расселено 11 домов, жители которых уже отпраздновали новоселье в новых квартирах, сказаз министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

После того, как жильцы были расселены — дома демонтируют, а на их месте возводят новостройки с сопутствующей инфраструктурой для целей реновации.

«На данный момент в Нагорном районе передали под заселение по программе реновации три жилых комплекса — в Симферопольском и Электролитном проездах, а также на Варшавском шоссе. Жители 11 домов уже переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Еще шесть жилых зданий находятся в процессе расселения. Всего в районе предстоит расселить 53 дома», — прокомментировал Овчинский.

Первые этажи ЖК — нежилые. Они нацелены на размещение социальных и коммерческих объектов. На прилегающих к новостройкам территориях выполнят благоустройство, обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

Программа реновации была утверждена в столице в 2017 году.