Овчинский: в Москве оптимизировали процесс обращения с отходами строительства

Для оптимизации процесса по работе с отходами строительства за департаментом градостроительной политики закрепили функционал по выдаче разрешений на их перемещение, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Теперь Департамент координирует процесс обращения с отходами, которые образуются в процессе строительства. К ним также относятся отходы от сноса зданий, сооружений и грунты (ОССиГ).

«Также с апреля 2025 года Департамент градостроительной политики стал информационным оператором автоматизированной информационной системы „Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве“ и координирует ее работу. В этой системе должны быть зарегистрированы все участники процесса обращения с отходами, которые образовываются в процессе строительства. Это касается демонтажных, земляных, общестроительных и отделочных работ», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Контроль данных процессов позволит уменьшить загрязнение окружающей среды и повысить безопасность на строительных площадках города.

Отходы отправляются на пункты приема и утилизации для дальнейшей переработки и повторного использования. Маршруты самосвалов фиксируются по спутниковым координатам, которые перевозчики отходов обязаны передавать в городскую систему. Информация обо всех рейсах доступна пользователям АИС «ОССиГ» в мобильном приложении и личных кабинетах, а также может использоваться надзорными органами для контроля соблюдения экологического законодательства.