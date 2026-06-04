Овчинский: в Москве будут развивать цифровые механизмы жилищного строительства

На площадке XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) столичное правительство и институт развития ДОМ.РФ заключили соглашение о совместной работе в области обмена информацией в жилищном строительстве. Цель партнерства — увеличить открытость отрасли, усовершенствовать цифровые способы взаимодействия и создать надежную аналитическую базу для подготовки управленческих и инвестиционных решений, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Согласно условиям соглашения, стороны намерены делиться накопленным опытом и совместно организовывать мероприятия по вопросам развития жилищного строительства. Помимо этого, сотрудничество затронет улучшение процессов обмена данными между единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС) и городскими системами, используемыми в градостроительной сфере.

«Сегодня строительная отрасль все больше опирается на цифровые решения и качественные данные. От их полноты и актуальности зависят скорость принятия решений, эффективность реализации проектов и прозрачность работы рынка в целом. Сотрудничество с финансовым институтом развития ДОМ.РФ позволит синхронизировать подходы к работе с информацией и повысить качество аналитики в жилищном строительстве», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что это важный шаг для последующего технологического развития строительной отрасли.

Отдельным направлением партнерства станет корректировка и обновление существующих массивов данных о жилых объектах, которые строятся или реконструируются, в том числе о домах по программе реновации. Это позволит сделать строительный рынок более открытым и понятным как для профессионалов отрасли, так и для горожан.

Такое взаимодействие будет способствовать более качественному управлению строительными проектами и ускорит обмен данными между участниками процесса. Для Москвы это означает более точное планирование и возможность оперативнее реагировать на рыночные изменения. Внедрение цифровых инструментов и унифицированных подходов к информационной работе также создаст дополнительные предпосылки для устойчивого развития жилищного строительства в столице.