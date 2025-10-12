сегодня в 10:07

Овчинский: в Красносельском районе освободили площадку для реновации

В Красносельском районе ЦАО была подготовлена территория под возведение нового жилья в рамках программы реновации. Ранее на этом месте находились ветхие здания, включенные в программу, чьи жильцы уже получили ключи от новых квартир с современной улучшенной отделкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Согласно программе реновации, старые дома подлежат сносу, а на освободившихся участках строятся современные жилые комплексы с необходимой инфраструктурой и благоустроенными прилегающими территориями.

«В рамках программы реновации в районе Красносельский снесли три старых дома. Площадку для возведения нового жилого комплекса сформировали на месте сноса дома по адресу: улица Гаврикова, д. 3/1. Общая площадь квартир в новостройке составит почти 10,7 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить жильем примерно 380 москвичей. Придомовую территорию комплекса благоустроят», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Овчинский уточнил, что в перспективе на нежилых первых этажах могут начать работу магазины, салоны, аптеки и иные объекты социально-бытового назначения, что поможет создать в районе дополнительные рабочие места.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошли еще 9 площадок.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».