Овчинский: в Котловке начали строить ЖК по реновации

В районе Котловка Юго-Западного административного округа началось строительство дома для реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Котловка — третий район в ЮЗАО по числу домов, вошедших в программу реновации. На улице Винокурова, земельный участок 22/1, мы начинаем строительство жилого комплекса из четырех корпусов разной этажности. Его общая площадь составит почти 80 тыс. кв. м. Всего в доме запроектировано 758 квартир, одиннадцать из которых адаптируют для маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что суммарная жилая площадь составит более 47 тыс. кв. м. В настоящее время на площадке идут работы по отрывке котлована и устройству фундаментной плиты.

Новый дом строится в районе с устоявшейся инфраструктурой. В шаговой доступности расположены школы, детские сады, взрослые и детские поликлиники, два крупных торгово-развлекательных комплекса, а также парк «Коршуниха». Неподалеку находятся станции метро «Академическая» и МЦК «Крымская».

Территория двора будет полностью благоустроена и озеленена. Здесь появятся две изолированные игровые зоны для детей разного возраста и спортивная площадка, все они будут иметь безопасное резиновое покрытие. Также во дворе оборудуют специальную зону для спокойного отдыха.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Савеловском районе передан для заселения первый дом по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».