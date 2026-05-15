Овчинский: в Южном Медведкове построили дом для проекта «Московские кварталы»

На северо-востоке Москвы завершилось строительство нового жилого здания в рамках городского проекта «Московские кварталы». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В районе Южное Медведково возведена новостройка для проекта „Московские кварталы“ по адресу: улица Полярная, д. 17, к. 1. Это современный жилой комплекс переменной этажности от 13 до 20 этажей. В двух секциях на 248 квартир — 112 однокомнатных, 105 двухкомнатных и 31 трехкомнатная. Суммарная площадь жилых помещений превышает 14 тыс. кв. м, а общая площадь здания составляет более 22 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что дом располагается в спокойном районе с развитой инфраструктурой: поблизости находятся детские поликлиника и библиотека, детсады, спортивные центры, школы и магазины.

Здание возведено с применением современных технологий: несущая система представляет собой монолитный железобетонный каркас, что гарантирует надежность и длительный срок службы дома. Во всех квартирах предусмотрены застекленные лоджии, а жилье передается с уже выполненной чистовой отделкой.

Фасады оформлены в благородной цветовой палитре — оттенки терракотовые и темно-серые. В качестве дополнительных акцентов архитектуры выступают аккуратные корзины для кондиционеров, окрашенные в цвет фасада, что помогает сохранять целостный и гармоничный облик здания.

Придомовая территория благоустроена и озеленена. Обустроены две современные детские игровые площадки, спортивная зона и места для тихого отдыха жильцов. Для детских и спортивной зон применено безопасное резиновое покрытие из крошки. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг.

Прямо у дома находятся остановки автобусов и трамваев. Доехать до метро «Бабушкинская» и «Медведково» на общественном транспорте можно примерно за 15 минут, а для водителей организован удобный выезд на МКАД. Поездка до центра столицы на машине займет около 40 минут.

Район Южное Медведково подходит для размеренной и комфортной жизни. Возле нового жилого комплекса есть несколько зеленых зон. В десяти минутах ходьбы от дома находится Ясный пруд, а неподалеку от комплекса расположен живописный парк «Чермянка» — тихое место для пеших прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Квартиры в доме № 17, корпус 1 по улице Полярная вскоре появятся в открытой продаже на сайте москварталы.рф. Там же можно изучить и другие предложения городского застройщика.

Городской проект «Московские кварталы» стартовал в конце мая 2025 года. Это комфортные квартиры на продажу в современных ЖК, которые строятся одновременно с формированием качественной городской инфраструктуры. Город при этом полностью контролирует все этапы: от планировки территории и проектирования до ввода объекта в эксплуатацию и передачи под заселение.

Купить квартиры в домах от «Московских кварталов» на этапе строительства можно по договору долевого участия, а в уже готовых зданиях — по договору купли-продажи. На объекты городского застройщика распространяется программа льготного ипотечного кредитования при господдержке — семейная ипотека. Всю подробную информацию и актуальные новости о проекте можно найти на сайте москварталы.рф.

Москва является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилья соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

