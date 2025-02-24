Овчинский: в Измайлове построят дороги по программе реновации

В районе Измайлово на востоке Москвы в рамках квартальной застройки по программе реновации появится улично-дорожная сеть, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Дороги будут проложены в границах территории по адресу: Сиреневый бульвар, з/у 4.

«По реновации в городе появляются не только современные дома с благоустроенными территориями, но и качественная городская инфраструктура. Так, на востоке столицы в районе Измайлово появятся дороги, их суммарная протяженность составит 1,2 километра. Для безопасности жителей района их оснастят объектами наружного освещения, дорожными знаками и велосипедными дорожками. Для пешеходов обустроят тротуары, перейти проезжую часть можно будет по наземным нерегулируемым переходам», — прокомментировал Овчинский.

Известно, что общая протяженность участков составит более 1,2 км.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, который начал переселение по реновации.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru. Узнать больше о квартирах и домах по программе можно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.