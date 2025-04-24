Овчинский: в Хорошево-Мневниках около 15 помещений используются предприятиями

Сегодня на первых этажах новостроек по программе реновации в районе Хорошево-Мневники используются 14 помещений под объекты социально-бытового назначения, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Одна из основных задач программы реновации — создание комфортной городской среды не только для участников программы, но и для всех жителей столицы.

«В районе Хорошево-Мневники под заселение по программе реновации передали пять новостроек. Сегодня на первых этажах уже используются 14 нежилых помещений под размещение объектов социально-бытового назначения. В том числе шесть под управляющие компании, три — под торговые точки, два — под бытовые услуги. Еще в трех помещениях открылись ветаптека, кафе и пункт выдачи заказов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в рамках программы реновации на первых этажах жилых комплексов предусмотрено строительство около восьми тысяч нежилых помещений, в которых будет создано более 200 тысяч рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе.