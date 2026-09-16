Овчинский: в доме по реновации на улице Хлобыстова готовы монолитные конструкции

В столичном районе Выхино-Жулебино строят дом по программе реновации жилплощадью порядка 33 тыс. кв. м. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект строят на месте трех ранее расселенных и снесенных по реноваци домов старого фонда по адресу: улица Хлобыстова, з/у 16/2/1.

«Новый жилой комплекс будет состоять из двух корпусов, переменная этажность секций создаст динамичный силуэт здания. В каждом корпусе запроектировано по пять секций, суммарно на 563 квартиры площадью около 33 тыс. кв. м. Шесть квартир адаптируют для маломобильных граждан — в них будут особые планировки и специальные детали интерьера. Пространства общего пользования обустроят по принципу безбарьерной среды: во дворе, в подъездах и приквартирных холлах не будет порогов, ступеней и других препятствий, а пол первого этажа расположат на одном уровне с тротуаром», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на данный момент на площадке полностью завершили работы по возведению монолитных конструкций. Идет монтаж фасадов и устройство внутренних инженерных сетей.

Архитектурный облик здания строится на контрастных цветовых решениях. Для облицовки фасадов используют линеарные панели и металлокассеты в трех оттенках — бежевом, кремово-белом и насыщенном графитовом. Благодаря каскадному размещению секций удается избежать эффекта «окна в окна».

Жилой комплекс появится рядом с парком Хлобыстова — благоустроенной зоной для прогулок. В десяти минутах ходьбы расположены станции «Выхино» и «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро, а также станция «Выхино» МЦД–3. Рядом находятся медицинские и образовательные учреждения, магазины и другие востребованные объекты инфраструктуры.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы. Также он рассказал, что в августе запустили вторую очередь завода префаб-конструкций для ускоренного строительства жилья, в том числе и по реновации.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что прошедшим летом новые квартиры по реновации получили все жители 90 старых домов.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».