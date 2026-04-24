Овчинский: в Бутырском районе освободили площадку для строительства дома по реновации

В Бутырском районе столицы на месте расселенного ветхого дома освободили площадку под строительство нового ЖК по реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Площадка расположена по адресу: ул. Добролюбова, владение 25.

«Жители снесенного дома по улице Добролюбова переехали в новые дома, построенные в рамках программы реновации. На месте сноса возведут новый жилой комплекс площадью около 16 тыс. кв. м. Дворовую территорию озеленят и комплексно благоустроят. Всего в Бутырском районе в действующую программу реновации включено 27 домов старого жилого фонда. Расселение затронуло семь жилых зданий, три из которых демонтировали», – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Программа реновации предполагает поэтапное, или волновое, переселение горожан. На месте снесенного дома возводят новый, куда также переселяют жителей из ветхого жилья. Расселенные дома демонтируют по технологии «умный снос».

Напомним, ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что более тысячи москвичей приступят к поэтапному осмотру квартир по программе реновации в Головинском районе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.