Овчинский: в Басманном районе по реновации строят дом почти на 200 квартир

В Центральном административном округе столицы продолжается реализация программы реновации: здесь возводят новый жилой комплекс, рассчитанный почти на 200 квартир. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Басманный — второй район ЦАО по числу домов — участников программы реновации. На строительной площадке по адресу: улица Госпитальный Вал, земельный участок 5/10, сейчас возводят новостройку общей площадью более 19 тыс. кв. м. Двухсекционный дом рассчитан на 191 квартиру жилой площадью почти 10 тыс. „квадратов“. Около 200 кв. м на первых этажах займут помещения для объектов инфраструктуры», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский уточнил, что на данный момент рабочие сооружают монолитные конструкции верхних этажей здания, а также устраивают тепловой контур и ведут каменную кладку.

Первые этажи здания отведут под коммерческую инфраструктуру: в них могут открыться магазины, пункты выдачи онлайн-заказов, аптеки и кофейни, что обеспечит жителям доступ к необходимым услугам в нескольких шагах от дома. Входные группы оборудуют комнатами для консьержей и колясочными, чтобы жильцы могли удобно хранить велосипеды, коляски и другой инвентарь, не загромождая прихожие в квартирах. Кроме того, в проекте предусмотрен подземный паркинг для автомобилей.

Надзор за строительством объекта на всех этапах осуществляет Мосгосстройнадзор.

При возведении дома используются качественные строительные материалы, большая часть которых произведена в России. В новостройке нашли применение современные технологии энергосбережения. Благодаря таким инновационным решениям дома, построенные по реновации, потребляют в среднем на 40% меньше ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Можайском районе в новостройку по реновации переедут свыше 250 жителей двух соседних домов.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что со старта реализации программы в Западном Дегунине на севере Москвы новоселье отпраздновали свыше 1,8 тыс. семей.

