Овчинский: в 2024 году в Головинском районе возвели 6 домов по реновации

В прошлом году в Головинском районе САО было возведено 6 ЖК по реновации. Их общая площадь составила более 85 тыс. кв. м, прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Четыре новостройки по программе реновации расположены на ул. Лавочкина (дома 6, 8А, 10А и 18 корпус 1), по одному новому дому появилось на Кронштадтском бульваре, д. 27, к. 1 и во 2-м Лихачевском переулке, д. 4/1.

«В 2024 году по программе реновации в Головинском районе возвели шесть новых жилых комплексов. В них суммарно предусмотрено 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В общей сложности их площадь составила свыше 48 тысяч квадратных метров. Первые этажи новостроек нежилые — в будущем на них откроются предприятия социально-бытового назначения. В пешей доступности от домов расположены парки, сквер, пруды, учебные заведения и объекты здравоохранения. Также от новостройки на 2-м Лихачевском переулке за десять минут можно дойти до станции МЦК Коптево», — добавил Овчинский.

В департаменте градостроительной политики Москвы уточнили, что придомовую территорию благоустраивают: оборудуют детские и спортивные площадки, места для отдыха, проводят комплексное озеленение, а также устанавливают освещение и видеокамеры.

Строительство новых жилых комплексов продолжается, обеспечивая москвичей комфортным и современным жильем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Восточном административном округе.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в Москве августе 2017 года.